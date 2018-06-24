Стали известны стартовые составы сборных Японии и Сенегала на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Японии и Сенегала на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч состоится 24 июня в Екатеринбурге. Начало — в 18:00.

Ранее сообщалось, что сборная Панамы впервые в своей истории забила мяч на ЧМ по футболу.