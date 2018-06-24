Слепаков и «Ленинград» выпустили клип про сборную России по футболу

Российский юморист Семён Слепаков и музыкальная группа «Ленинград» выпустили клип на песню «Чемпионы», которая посвящена победам сборной России по футболу.

В песне они с юмором рассуждают о том, как изменилось отношение к национальной команде после побед на чемпионате мире.

Артисты отмечают, что Россия стала футбольной державой, а соперники команды видят во сне усы главного тренера команды Станислава Черчесова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что Слепаков напишет новую песню про сборную России по футболу.