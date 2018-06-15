Кадыров пообещал, что юморист Слепаков напишет новую песню о сборной России по футболу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что юморист Семён Слепаков напишет новую песню про сборную России по футболу.

«Впереди ещё матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семён Слепаков напишет новую песню», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Ранее Слепаков ответил на приглашение Кадырова посетить Чечню после песни о сборной России.