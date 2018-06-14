Слепаков ответил на приглашение Кадырова посетить Чечню после песни о сборной России

Юморист Семён Слепаков отреагировал на приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова посетить республику после того, как комик спел песню про чеченского лидера и сборную России по футболу.

«Спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне ещё далеко», — написал Слепаков на своей странице в Instagram.

Отвечая на критику в свой адрес после шуточной песни, посвящённой российским футболистам, Слепаков отметил, что поддерживает сборную России.

«Я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно», — написал Слепаков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал песню комика Семёна Слепакова, в которой поётся про него и сборную России по футболу.

До этого министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявлял, что Слепакову нужно извиниться перед Кадыровым и сборной России по футболу.