Купер признался, что травма Салаха сказалась на выступлении сборной Египта на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер признался, что травма нападающего Мохаммеда Салаха сказалась на выступлении национальной команды на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Нет сомнений, что Салах имеет колоссальное значение для нашей команды. Если бы он с первого матча был с нами, то помог бы нам, и всё было бы по-другому», — приводит слова Купера ТАСС.

Салах не принимал участия в игре первого тура с Уругваем из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Сборная Египта потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, уступив командам Уругвая и России.

Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах стал почётным гражданином Чеченской Республики.