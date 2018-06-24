Купер рассказал, что сборная Египта хочет завершить ЧМ-2018 победой над Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России против команды Саудовской Аравии.

«Для нас это важный матч, в особенности потому, что мы хотим завершить своё участие на чемпионате мира с хорошим результатом и на высокой ноте», — приводит слова Купера ТАСС.

Он отметил, что команда постарается порадовать весь египетский народ.

«Хотим доставить радость и победить в конце чемпионата. То, что Египет имеет возможность завершить этот турнир победой, очень важно для нас», — добавил специалист.

Матч Саудовская Аравия — Египет состоится 25 июня. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах стал почётным гражданином Чеченской Республики.