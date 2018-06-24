В РФС назвали знаковым событием для России назначение арбитра Карасёва на матч ЧМ-2018

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников прокомментировал назначение арбитра Вячеслава Карасёва на матч чемпионата мира между сборными Австралии и Перу.

«Очень рад за Сергея, я говорил, что обязательно будет матч, и он его дождался. Сейчас ему главное успокоиться, выйти и судить так, как он умеет, от этого будут зависеть дальнейшие назначения. Мои поздравления Сергею и всей бригаде. Это знаковое событие не только для них, но и для всего российского футбольного судейства», — приводит слова Левникова ТАСС.

Он отметил, что Карасёв — молодой арбитр, который пока не обладает достаточным опытом. По мнению Левникова, это назначение поможет Карасёву приобрести опыт и подготовиться к дальнейшим чемпионатам мира.

Ранее сообщалось, что российский арбитр Карасёв обслужит матч ЧМ-2018 Австралия — Перу.



