Российский арбитр Карасёв обслужит матч ЧМ-2018 Австралия — Перу

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым будет работать на матче чемпионата мира 2018 года между сборными Австралии и Перу.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Помощниками Карасёва станут Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

Встреча между национальными командами Австралии и Перу состоится 26 июня в Сочи.

Ранее бывший арбитр ФИФА Юрий Баскаков прокомментировал работу судьи Феликса Бриха на матче ЧМ-2018 по футболу Сербия — Швейцария.