Баскаков прокомментировал работу арбитра Бриха на матче ЧМ-2018 по футболу Сербия — Швейцария

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Юрий Баскаков поделился мнением о работе судьи Феликса Бриха в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии.

«Это очень странная ситуация. Да, Брих показал Шакири только жёлтую. Простите, а что он должен был делать? Что он должен был делать с Джакой? Шакири играет с флагом Косова на бутсе. Ну не должен же судья бегать за ним и с лупой рассматривать этот флаг. Уверен, Брих и не понял, что скрещённые руки — отсылка к флагу Албании», — заявил судья RT.

По словам Баскакова, футбольных арбитров не готовят к подобным политическим провокациям.

«Такие рекомендации не даются никогда. О политике разговоров вообще не ведётся. Дело судьи — правильно судить, следить за чётким и неукоснительным исполнением правил на поле. А остальные околофутбольные вещи пусть рассматривают уже вышестоящие организации. ФИФА разберётся, имеются ли основания для наказания игроков», — добавил Баскаков.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не нагнетать ситуацию в связи со скандалом с Шакири и Джакой.