Кокорин поздравил Месси с днём рождения

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин поздравил с днём рождения форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«С днём рождения, король! Ждём тебя в финале против России», — написал Кокорин в Instagram.

24 июня пятикратному обладателю «Золотого мяча» исполнился 31 год.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Бронницах отметят день рождения Лионеля Месси.