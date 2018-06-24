Стали известны стартовые составы сборных Англии и Панамы на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Англии и Панамы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч пройдёт 24 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Делле Алли пропустит матч с Панамой на ЧМ-2018 из-за травмы.