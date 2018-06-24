Футболист сборной Англии Алли пропустит матч с Панамой на ЧМ-2018 из-за травмы

Полузащитник сборной Англии Деле Алли пропустит матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой Панамы.

Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (AFP).

Алли получил повреждение бедра во встрече с Тунисом, которая прошла 18 июня. Накануне матча с Панамой он вернулся к тренировкам в общей группе, однако пока не готов принять участие в игре.

Матч состоится 24 июня в Нижнем Новгороде. Начало — в 15:00.

Ранее «Мисс Панама — 2017» Лаура де Санктис спрогнозировала победу национальной сборной в матче с Англией.