«Мисс Панама — 2017» спрогнозировала победу национальной сборной в матче с Англией

«Мисс Панама — 2017», участница конкурса «Мисс Вселенная» 2017 года Лаура де Санктис приехала в Россию поддержать команду своей страны. Она предрекла победу национальной сборной Панамы в матче с Англией, который состоится в воскресенье, 24 июня.

В интервью RT де Санктис рассказала, что во время матча со сборной Бельгии на сочинском стадионе «Фишт» 18 июня было очень много болельщиков из Панамы.

«Стадион был полностью наш. Я не видела ни одного бельгийца. Стадион в Сочи был заполнен болельщиками Панамы», — сказала она.

Де Санктис выразила уверенность, что на матче 24 июня между командами Панамы, для которой текущий чемпионат является первым, и Англии ситуация повторится. По её мнению, национальная сборная одержит победу.

«Конечно же, выиграет Панама! Мы должны победить», — заключила она.

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