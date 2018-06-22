Лопырёва рассказала, как поздравила Черчесова с победой над Египтом на ЧМ-2018

Российская фотомодель и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва рассказала, как поздравила главного тренера сборной России Станислава Черчесова с победой национальной команды над сборной Египта.

«Я спустилась в микст-зону, поздравила ребят, расцеловала Станислава Саламовича и сказала ему, что он просто зверь, молодец», — приводит слова Лопырёвой РБК.

Она отметила, что команда сейчас на подъёме и на эмоциях.

«Такого не ожидал никто. Есть такое выражение — дома и стены помогают. Плюс командный дух. И дорогого стоит профессионализм нашего тренера, который всё-таки сумел собрать команду из наших парней», — добавила посол ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пока не планирует посещение матча ЧМ-2018 Россия — Уругвай.