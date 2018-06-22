Путин пока не планирует посещение матча ЧМ-2018 Россия — Уругвай

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пока не планирует посещать матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Уругвая.

«Пока в графике президента нет планов посещать матч, у него другие рабочие планы. С другой стороны, в дни футбола все графики подвижны. Но пока в плане нет», — приводит слова Пескова ТАСС.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня в Самаре. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Ранее сообщалось, что более 50% россиян смотрели матч ЧМ-2018 Россия — Египет.