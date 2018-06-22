Более 50% россиян смотрели матч ЧМ-2018 Россия — Египет

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в котором российская сборная победила команду Египта, посмотрели 59% россиян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что каждый четвёртый россиянин (25%) считает, что сборная дойдёт до четвертьфинала, ещё 16% полагают, что команда попадёт в полуфинал, при этом в выход в финал верят 9%.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов жёстко ответил болельщику на критику в соцсетях.