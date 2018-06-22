Смолов жёстко ответил болельщику на критику в соцсетях

Нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов резко отреагировал на критику болельщика в социальной сети Instagram.

Пользователь russelpiters обвинил Смолова в недостаточной самоотдаче за сборную России и привёл в пример форварда Артёма Дзюбу, сообщает «Чемпионат».

«Когда играть начнёшь? Выходишь на замену и ходишь пешком. На твоём месте игроки рвали и метали бы. Дзюба играет, потому что бьётся», — написал russelpiters.

Смолов ответил фанату в довольно резкой форме.

«Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких чудаков, как ты», — заявил Смолов.

Ранее нападающий футбольного клуба «Краснодар» Фёдор Смолов ответил болельщику, раскритиковавшему его игру в матче девятого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги с «Уфой».