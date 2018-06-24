Экс-футболист «Спартака» Тробок оценил перспективы сборной Сербии

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Сербии и Черногории Горан Тробок поделился мнением о будущем национальной команды Сербии.

«Думаю, у Сербии есть будущее. Пока что успехом является сам факт отбора на чемпионат мира. Куда больше надежд я связываю со следующим мундиалем, когда костяк нашей сборной составят победители молодёжного первенства планеты в 2015 году», — приводит слова Тробока «Газета.Ru».

Он отметил, что чемпионат мира 2022 года станет турниром этого поколения.

«Через четыре года мы вправе ожидать лучшего результата», — добавил Тробок.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Бразилии Дуглас Коста пропустит матч с Сербией на ЧМ-2018 из-за травмы.