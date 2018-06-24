Глава Adidas Рорстед прокомментировал уровень организации ЧМ-2018 по футболу в России

Глава компании Adidas Каспер Рорстед поделился мнением об организации чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

«Я оцениваю происходящее в более широком временном контексте. За последние лет 20 я не раз бывал в России, и в сравнении с тем, что я видел здесь лет пять-десять назад, современный вид Москвы сильно впечатляет — проделана потрясающая работа. Полагаю, что нынешний турнир отличается от многих, которые мы видели прежде. Достаточно только оценить настрой собравшихся в Москве болельщиков и общий уровень организации, чтобы понять: чемпионат мира должен пройти на ура», — сказал Рорстед в интервью RT.

Он отметил, что чемпионат мира по футболу является самым масштабным и значимым спортивным мероприятием, за которым следят более 3 млрд зрителей.

«Мы «одеваем» 12 команд, в том числе российскую сборную. Таким образом, для нас чемпионат мира — это прекрасная возможность для продвижения собственного бренда, чем мы и занимаемся, сотрудничая со сборными разных стран, а также принимая участие в других московских спортивных мероприятиях и в футбольных первенствах по всему миру. Мы используем все эти возможности для популяризации футбола во всём мире. И на этот раз плацдармом для наших целей стала Россия», — подчеркнул Рорстед.

Глава Adidas Ростед прокомментировал уровень организации ЧМ-2018 по футболу в России

Глава Adidas добавил, что для продвижения своего бренда компания выбирает подходящие команды и отдельных футболистов, таких как Лионель Месси из Аргентины или Тони Кроос из Германии.

«Здесь очень важно не ошибиться, равно как и не прогадать с выбором дизайнера. Отмечу в этой связи наше сотрудничество с Канье Уэстом и Стеллой Маккартни. Мы, безусловно, думаем о завтрашнем дне, и я бы хотел поделиться с вами некоторыми планами, но не могу, так как нельзя заранее раскрывать все карты. Но мы определённо будем и дальше активно развивать нашу компанию, сохраняя существующие и налаживая новые контакты. У нас в спорте своя конкуренция. При этом ценится не только количество, но и статус обслуживаемых команд. Имеет значение то, какие из них пройдут в финал. Идёт «война» брендов. Кому достанутся лучшие игроки? Великолепный Месси, Дибала, Тони Кроос… Работать приходится в условиях жёсткой конкуренции. Мы намерены и впредь бороться за ценных для нас спортсменов. Конкуренция не прекращается, поскольку на кону — футболисты с мировым именем и команды первой величины. Борьба разворачивается уже не на местном, а на глобальном уровне. Это значит, к примеру, что наша реклама с участием Поля Погба имеет глобальный охват, так как он — всемирно известный футболист: он знаменит и в России, и в Латинской Америке, и в Китае. В спортивном мире произошли перемены, из-за которых бороться за звёзд мирового масштаба стало сложнее, кем когда-либо», — подытожил Рорстед.

Ранее победительница конкурса «Мисс Панама — 2017» Лаура де Санктис рассказала о своих впечатлениях от России на ЧМ по футболу.