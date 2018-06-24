«Мисс Панама — 2017» рассказала о своих впечатлениях от России на ЧМ-2018 по футболу

«Мисс Панама — 2017», участница конкурса «Мисс Вселенная» 2017 года Лаура де Санктис, которая приехала в Россию поддержать свою национальную сборную по футболу на чемпионате мира, рассказала, что больше всего поразило её в стране — хозяйке турнира.

«Да, Россия, Россия... Ты запасаешься тёплой одеждой, чтобы приехать сюда, потому что мы привыкли думать, что в России очень холодно. Но здесь такая жара, что хочется намазаться кремом и пойти загорать. Ребята, вот это жара! Просто невероятно! Жарче, чем в Панаме! При том, что в Панаме очень жарко», — сказала де Санктис в интервью RT.

Ранее она спрогнозировала победу национальной сборной в матче с Англией.