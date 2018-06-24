Акинфеев рассказал о сбывшейся мечте на ЧМ-2018 по футболу

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признался, что на чемпионате мира 2018 года осуществилась его мечта.

«Хорошая сторона нынешней сборной России — к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов в свои ворота нет, и я всегда мечтал об этом. Наконец-то на чемпионате мира мне удалось воплотить эту мечту», — приводит слова Акинфеева официальный сайт телеканала НТВ.

Голкипер отметил, что команда очень грамотно сыграла в обороне с Саудовской Аравией и Египтом.

«Дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дальше, потому что это очень важно. Если у тебя хороший тыл, хорошая оборона, то и победы достаются, наверное, не легче, но ты можешь в любой момент забить гол и выиграть», — добавил Акинфеев.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как изменилась команда с момента участия в Кубке конфедераций 2017 года.