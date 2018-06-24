Премьер Португалии приедет в Саранск поддержать национальную сборную по футболу на ЧМ

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта посетит Саранск, чтобы поддержать национальную сборную в матче с командой Ирана, который состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе «Мордовия Арена». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Португалии в Москве.

«Премьер-министр завтра (25 июня. — RT) приедет в Саранск на матч сборной Португалии», — заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что «Мисс Панама — 2017», участница конкурса «Мисс Вселенная» 2017 года Лаура де Санктис приехала в Россию поддержать команду своей страны.

Она предрекла победу национальной сборной Панамы в матче с Англией, который состоится в воскресенье, 24 июня.