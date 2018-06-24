Дмитрий Черышев прокомментировал победу Германии над Швецией на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев в беседе с ФАН прокомментировал победу сборной Германии над командой Швеции на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Я бы не стал говорить, что Германия преобразилась. У неё было много моментов, были проблемы с реализацией. При этом соперники — что Мексика, что Швеция — грамотно оборонялись и здорово контратаковали», — заявил он.

По его словам, результат встречи не вызывает удивления, хотя шведам стоит отдать должное: они сыграли очень организованно.

Кроме того, Черышев сказал, что все фавориты ЧМ-2018 продолжат прибавлять и выйдут на пик формы к играм плей-офф.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Сербский сквер открыли в Светлогорске в преддверии ЧМ-2018.