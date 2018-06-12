Сербский сквер открыли в Светлогорске в преддверии ЧМ-2018
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Он расположен на площади в 3 тыс. кв. м по улице Балтийской.
В сквере установлена малая архитектурная форма в виде футбольного мяча, а также памятный знак сербским офицерам и генералам.
Участниками церемонии открытия стали министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, сербский и российский актёр Милош Бикович.
«Наши страны как ветки одного дерева — у нас одни корни. Чем ближе мы к нашим корням, тем ближе мы становимся друг к другу. Я являюсь амбассадором Сербии в России и России в Сербии», — заявил Бикович.
Сборная Сербии сыграет с командой Швейцарии на стадионе «Калининград» 22 июня. Сербы во время ЧМ-2018 будут базироваться в Светлогорске.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что на улицах Кемерова организуют трансляцию матчей ЧМ-2018.