Автобусы-шаттлы перевезли около 21 тысячи болельщиков после матча Бразилия — Коста-Рика в Петербурге

Автобусы-шаттлы перевезли около 21 тыс. болельщиков после матча Бразилия — Коста-Рика в Санкт-Петербурге, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу «Пассажиравтотранса».

Встреча состоялась в пятницу, 22 июня. На стадионе присутствовали более 64 тыс. зрителей.

Большинство пассажиров были поклонниками сборной Бразилии.

В день матча Россия — Египет 19 июня на автобусах-шаттлах проехали около 30 тыс. человек.

Ранее URA.RU сообщало, что более 5000 болельщиков Перу прошли по центру Екатеринбурга.