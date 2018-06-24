Капитан сборной Туниса по футболу Хазри: ЧМ-2018 в России организован исключительно хорошо

Капитан сборной Туниса по футболу Вахби Хазри заявил, что его команда приятно удивлена организацией чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

«У нас с вами страны очень разные, и мне у вас тоже очень нравится — нас хорошо встретили, организация турнира и внимание к безопасности исключительные, очень красивые и удобные стадионы», — приводит слова Хазри ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на отрицательный результат на групповом этапе мундиаля, сборная Туниса довольна тем, что находится в России.

«Само собой, нельзя сказать, что мы хорошо познакомились с вашей страной, — всё-таки мы в основном находимся на базе и только ездим на матчи. Но то, что мы видели, исключительно хорошо организовано», — добавил Хазри.

Ранее «Мисс Панама — 2017» Лаура де Санктис рассказала о своих впечатлениях от России на ЧМ по футболу.