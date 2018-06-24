Игнашевич: выход из группы на ЧМ-2018 по футболу продлил мою карьеру в сборной России

Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от выхода национальной команды в плей-офф домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Мы хорошо подготовились, так что выход из группы — заслуженный итог нашей работы. Тренеры тщательно разбирали соперников, и мы сыграли на их слабых качествах. Надавили на болевые места Саудовской Аравии и Египта», — приводит слова Игнашевича официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Защитник отметил, что команда наслаждается досрочным выходом из группы и постарается пройти как можно дальше.

«Есть мысли, что этот турнир для меня последний. Поэтому очень рад, что мы вышли из группы, тем самым продлив мою карьеру в сборной», — добавил 38-летний спортсмен.

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