Во время матча Англия — Панама в Нижнем Новгороде ожидается аномальная жара

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 24 июня, во время матча между национальными сборными Англии и Панамы, который состоится в Нижнем Новгороде, ожидается аномальная жара.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Мокееву.

«В этот день максимальная температура достигнет +30... +33 °C, это на 7—9 °C выше нормы и в целом выше даже июльских норм. Лёгкий ветерок не принесёт облегчения, поскольку он будет южным. В тени температура не опустится ниже +25 °C, ночью — ниже +20 °C», — рассказала она.

По словам синоптика, погоду в регионе в настоящее время формирует азовский антициклон.

Ранее сообщалось, что «Мисс Панама — 2017», участница конкурса «Мисс Вселенная» 2017 года Лаура де Санктис приехала в Россию поддержать команду своей страны, а также предрекла победу национальной сборной в матче с Англией.