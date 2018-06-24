Андерссон: постараемся выйти на матч с Мексикой с поднятыми головами

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что команда постарается оправиться от поражения в матче с Германией, чтобы выйти на игру с Мексикой с поднятыми головами.

«На какое-то время у нас будет плохое настроение, а затем постараемся преодолеть это, чтобы выйти на матч с Мексикой с поднятыми головами», — приводит слова Андерссона пресс-служба ФИФА.

Матч Мексика — Швеция состоится 27 июня.

Ранее Ула Тойвонен заявил, что ночь после матча с Германией будет тяжёлой для сборной Швеции.