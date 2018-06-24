Ройс: сборная Германии показала командный дух вместо того, чтобы дать шведам выиграть

Нападающий сборной Германии по футболу Марко Ройс прокомментировал победу своей команды над Швецией в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Было впечатление, что многие люди в Германии ждали с нетерпением, что мы вылетим с турнира, но мы показали командный дух вместо того, чтобы дать шведам выиграть», — приводит слова Ройса пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что команда могла забить больше, но не хватало завершающего удара.

«Нам хотелось выиграть, это то, что мы собирались сделать, и в итоге добились победы», — добавил форвард.

Ранее Гари Линекер прокомментировал победу сборной Германии новой версией своей крылатой фразы.