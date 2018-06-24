Ройс: Кроос всё сделал великолепно, положив мяч в верхний угол таким ударом

Нападающий сборной Германии по футболу Марко Ройс высказал мнение о голе Тони Крооса, который принёс победу их национальной команде над Швецией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это был наш последний шанс в этой игре. Он всё сделал великолепно, положив мяч в верхний угол таким ударом. Это был полный экстаз. Я чувствую, что мы заслужили эту победу», — приводит слова Ройса пресс-служба ФИФА.

Ранее сообщалось, что Ройс был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Германия — Швеция.