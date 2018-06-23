Ройс признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Германия — Швеция

Нападающий сборной Германии Марко Ройс признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Швеции.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Гол Ройса на 48-й минуте помог немецкой команде сравнять счёт в противостоянии со шведами.

Ранее сообщалось, что сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию в матче ЧМ-2018.