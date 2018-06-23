На матче ЧМ-2018 Германия — Швеция был установлен рекорд посещаемости стадиона «Фишт»

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Германии и Швеции посетили 44 287 зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Данное число зрителей является официальной вместимостью стадиона во время чемпионата мира, таким образом, на матче Германия — Швеция был аншлаг.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен на матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Португалии и Испании, когда игру посетили 43 866 зрителей.

Ранее сообщалось, что сборная Германии в меньшинстве обыграла Швецию в матче ЧМ-2018.