В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Германии обыграла национальную команду Швеции со счётом 2:1.

Счёт встречи на 32-й минуте открыл форвард шведской сборной Ула Тойвонен.

На старте второго тайма (48-й минуте) Марко Ройс восстановил паритет, а уже в компенсированное арбитром время (на 95-й минуте) Тони Кроос после розыгрыша штрафного у ворот шведов забил победный мяч.

Сборная Германии завершала матч в меньшинстве. На 82-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник Жером Боатенг.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Германия — Швеция

Ранее сообщалось, что Марко Ройс признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Германия — Швеция.