Гуардадо заявил, что сборная Мексики хочет выиграть ЧМ-2018

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо заявил, что команда нацелена на завоевание главного трофея чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне. Мы побеждаем для будущего. Мы хотим победить в этом чемпионате мира, так же как и сегодня одержали победу», — приводит слова Гуардадо ТАСС.

Следующим соперником сборной Мексики станет команда Швеции. Матч состоится 27 июня.

Ранее сообщалось, что Гильермо Очоа высоко оценил организацию ЧМ-2018 в России.