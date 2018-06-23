Очоа высоко оценил организацию ЧМ-2018 в России

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа высоко оценил уровень организации чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Тут всё превосходно. Мы живём в отеле со своими семьями. Всё хорошо подготовлено на чемпионате мира», — приводит слова Очоа ТАСС.

На время чемпионата мира сборная Мексики расположилась в подмосковном Новогорске.

Ранее сообщалось, что президент Мексики поблагодарил сборную за победу над Южной Кореей на ЧМ-2018.