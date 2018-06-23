Президент Мексики поблагодарил сборную за победу над Южной Кореей на ЧМ-2018

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поблагодарил футбольную сборную страны за победу над национальной командой Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Браво, сборная Мексики! Какой уровень! На этом чемпионате мира мы будем творить историю. Спасибо за эту победу», — написал президент в своём Twitter.

¡Bravo, @miseleccionmx! ¡Qué nivel! Este Mundial haremos historia. Gracias por esta alegría. Sigamos demostrando que a los mexicanos, cuando estamos unidos, #NadaNosDetiene 🙌🏼🇲🇽⚽. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 23 июня 2018 г.

Мексиканцы обыграли Южную Корею со счётом 2:1. Следующим соперником команды станет сборная Швеции.

Ранее Хавьер Эрнандес заявил, что футболистам сборной Мексики нужно оставаться спокойными.