Эрнандес заявил, что футболистам сборной Мексики нужно оставаться спокойными

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес поделился впечатлениями от забитого мяча в матче чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Южной Кореи.

«Это больше, чем просто мечта. Я на правильном пути, мне нужно продолжать делать то, что уже получается. Нам нужно оставаться спокойными», — приводит слова Эрнандеса пресс-служба ФИФА.

Для 30-летнего форварда этот гол стал первым на чемпионате мира в России, и четвёртым на мундиалаях. В его активе два гола на ЧМ-2010 в ЮАР, и ещё один мяч Эрнандес забил на первенстве мира 2014 года в Бразилии.

Ранее сообщалось, что Эрнандес был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Мексика — Южная Корея.