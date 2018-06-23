Эрнандес признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Мексика — Южная Корея

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Южной Кореи.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Эрнандес стал автором второго гола своей команды в ворота южнокорейской сборной.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018.