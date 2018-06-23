Осорио заявил, что сборная Мексики готовилась к матчу с Южной Кореей серьёзнее, чем к игре с Германией

Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио прокомментировал победу своих подопечных над сборной Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я считаю, что мы пока играем очень хорошо, две игры были очень хорошие. Мы уделили больше внимания матчу против сборной Кореи, чем матчу против сборной Германии. Очень часто так бывает: когда играешь против команды из страны, где меньше футбольной истории, кажется, что можно почивать на лаврах, играть расслабленно, команда не может сосредоточиться», — приводит слова Осорио ТАСС.

Как он отметил, для того чтобы не допустить потери концентрации, необходимо фокусироваться на любом сопернике.

«Думаю, мы недостаточно давили впереди, недостаточно атаковали, но мы заработали честно эту победу. Нам предстоит готовиться, тренироваться. Нам не нужно почивать на лаврах побед, нужно готовиться к матчу со Швецией, как к последней игре, и пройти как можно дальше на чемпионате мира», — добавил специалист.

Матч Мексика — Швеция состоится 27 июня.

Ранее сообщалось, что президент Мексики поблагодарил сборную за победу над Южной Кореей на ЧМ-2018.