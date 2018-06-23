Тренер сборной Южной Кореи заявил, что его игроки провели матч, о котором жалеть не стоит

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ён прокомментировал поражение своих подопечных от команды Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Наши футболисты провели игру, о которой жалеть не стоит, все выступали как единая команда до последней минуты. Я им благодарен, что они не сдавались до конца», — приводит слова Син Тхэ Ёна ТАСС.

Он отметил, что у команды есть систематические проблемы, которые необходимо устранять, а также посетовал на недостаток опыта у многих игроков.

«Было бы у меня побольше времени и не было бы у нас так много травм, мы могли бы показать лучший результат», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная Мексики обыграла Южную Корею в матче ЧМ-2018.