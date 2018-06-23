Сестра Неймара призналась, что влюбилась в Россию на ЧМ-2018

Сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран призналась, что влюбилась в Россию во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Люди! Я влюблена в Россию! Город, в котором мы находимся, — Сочи, а вчера были в Санкт-Петербурге, и там прохладнее. Как вы знаете, я люблю толстовки, и вчера было отличное время для толстовки Rolling Stones. Оставайтесь на связи, и я покажу вам всё, что у меня будет для вас в России», — написала Бекран в своём Instagram.

На время чемпионата мира сборная Бразилии выбрала местом базирования Сочи. Команда уже провела два матча — со Швейцарией в Ростове-на-Дону и с Коста-Рикой в Санкт-Петербурге.

Следующую игру бразильцы проведут в Москве против Сербии.

Ранее сообщалось, что Неймар оскорбил Тиаго Силву во время матча ЧМ-2018 с Коста-Рикой.