В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Мексики обыграла национальную команду Южной Кореи со счётом 2:1.

Голы в составе победителей забили нападающие Карлос Вела с пенальти (26-я минута) и Хавьер Эрнандес Чичарито (66-я минута). Корейцы ответили точным ударом Сон Хын Мина (90-я минута).

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Южная Корея — Мексика

Ранее сообщалось, что cенегальский арбитр Маланг Дидхиу рассудит сборные России и Уругвая в матче ЧМ-2018 в Самаре.