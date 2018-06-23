Британский журналист поделился впечатлениями о путешествии в российском поезде

Британский журналист Рори Смит, являющийся футбольный обозревателем издания The New-York Times поделился впечатлениями от поездки из Екатеринбурга в Самару в плацкартном вагоне во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мой настрой во время путешествия был бы гораздо лучше, если бы спустя два часа мои соседи не достали варёные яйца и маринованные огурцы. Этот запах... никогда не выветрится», — написал Смит в своём Twitter.

После чего он подробнее рассказал о своих соседях по плацкарту, коими оказалась женщина со своей дочерью, направлявшиеся в Анапу в отпуск. Британец рассказал, что россиянка пыталась угостить его едой, поскольку заметила, что у него с собой не было ничего кроме вафель и воды.

«Она предлагает мне миску с огурчиками, помидорами, колбасой и хлебом и всем своим видом показывает, что я должен это съесть. Потом она достала кекс и тоже протянула в мою сторону. И всем своим видом показывала, что это надо есть, всё хорошо».

Он отметил, что не смог удержаться от такого предложения, и рассказал что предложенная еда была очень вкусной.

«Я поблагодарил женщину и показал, что мой живот полон. А мама достала упаковку клубничных печенек. Прибегнув к помощи Google переводчика я объяснил женщине, что ей ещё ехать дальше, а я наелся. Но она меня проигнорировала и положила печенье ко мне в сумку. Я не из тех, кто будет кричать о том, что такого вам не расскажут о России в масс-медиа, но уверен, что такого точно бы не произошло со мной в британском поезде. Конечно, я редко езжу в поезде без мешков с конфетами, но все же. Спасибо, леди. Ешьте яйца, сколько угодно», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что экипаж произвёл посадку самолёта с перуанскими футбольными болельщиками после сбоя в работе двигателя.