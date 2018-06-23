На рейсе из Екатеринбурга с перуанскими футбольными болельщиками произошёл сбой двигателя

В Росавиации прокомментировали инцидент на борту самолёта, перевозившего болельщиков футбольной сборной Перу, который следовал по маршруту Екатеринбург — Тюмень.

«22 июня 2018 года в 20:33 мск в аэропорту города Тюмени (Рощино) совершил благополучную посадку самолёт АTR-72-212А авиакомпании «ЮТэйр», экипаж которого выполнял рейс по маршруту Екатеринбург — Тюмень. На борту самолёта находились болельщики футбольной сборной Перу, следовавшие транзитом через Тюмень в Москву», — заявили в Росавиации.

Отмечается, что при заходе на посадку произошёл сбой в работе турбовинтового двигателя №2. В пассажирский салон самолёта в результате нештатной работы двигателя через систему кондиционирования попал задымлённый от перегретого масла воздух.

Возгорания двигателя не произошло, ситуация находилась под полным контролем экипажа воздушного судна.

«Экипаж произвёл посадку в аэропорту назначения и самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры были высажены штатно, без применения аварийных средств и по трапу аэропорта покинули борт самолёта в обычном режиме», — подчёркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу по футболу.