Стали известны стартовые составы сборных Германии и Швеции на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Германии и Швеции на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч пройдёт 23 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 21:00.

Ранее Жозе Моуринью дал прогноз на матч Германия — Швеция на ЧМ-2018 по футболу.