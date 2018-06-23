Моуринью дал прогноз на матч Германия — Швеция на ЧМ-2018 по футболу

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа турнира между сборными Германии и Швеции.

«Сборная Германии, очевидно, является очень сильной и опытной командой, которая лучше других знает, как побеждать и быть конкурентоспособной. Швеция — интересная команда, очень хорошо организованная тактически. Но я не думаю, что их атакующие игроки достаточно талантливы, чтобы создать большие проблемы Германии. Таким образом, они попытаются хорошо и надёжно отыграть в защите, но, думаю, Германия в конце концов возьмёт три очка», — рассказал Моуринью.

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча со Швецией на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года.