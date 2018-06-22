Лёв поделился ожиданиями от матча со Швецией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча со Швецией на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Наш соперник силён коллективно, он выходит на поле сильной, сплочённой командой, где каждый футболист во всех линиях работает на команду, вливается в общее дело», — приводит слова Лёва ТАСС.

Он отметил, что шведы борются до самого конца, даже когда проигрывают, и в качестве примера привёл встречу квалификационного турнира ЧМ-2014, когда немцы упустили лидерство в четыре мяча.

«Возможно, сборная Швеции откажется от прежнего стиля игры и выступит с другой схемой, однако это никоим образом не повлияет на нашу манеру — конечно, какие-то детали могут отличаться, но фундаментально мы останемся прежними», — добавил тренер.

Матч Германия — Швеция состоится 23 июня в Сочи.

Ранее сообщалось, что трое футболистов сборной Швеции могут пропустить матч с Германией из-за проблем со здоровьем.