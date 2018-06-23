Футболист сборной Бельгии Вертонген: просто собираемся обыграть Англию

Игрок сборной Бельгии по футболу Ян Вертонген поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией на групповом этапе чемпионата мира в России.

«Игра с Англией будет особенной, потому что и я знаю многих футболистов из этой команды, и они знают Бельгию. Мы не хотим заниматься подсчётом очков, просто собираемся выиграть этот матч», — сказал Вертонген RT.

Он отметил, что ему будет играть тяжело против своего одноклубника Гарри Кейна.

Ранее Эден Азар назвал задачу сборной Бельгии на ЧМ-2018.