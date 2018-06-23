Азар: сборная Бельгии хотела бы выйти в финал ЧМ-2018

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар поделился мнением о перспективах команды на чемпионате мира 2018 года.

«Мы хорошая команда, хотели бы выйти в финал. Четыре года назад мы проиграли Аргентине, но сейчас мы сильнее. А вот у Аргентины проблемы, но я думаю, что у них есть шансы и силы исправить эту ситуацию», — сказал Азар на пресс-конференции.

Хавбек также прокомментировал игру своего партнёра по команде Ромелу Лукаку, который оформил дубль в матче с Тунисом.

«Лукаку заслужил сегодняшнего результата. Он очень много работает. Мы сыгранны, мы прекрасно понимаем друг друга, он почти никогда не промахивается, уверен, он продолжит забивать», — добавил Азар.

Ранее тренер сборной Бельгии Мартинес заявил, что его команда заслужила победу, однако действовала неидеально.